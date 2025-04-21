Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
426,00
Економія при броні: -2,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-Д
3.8 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
4.7 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
4.9 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
8.2 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
8.9 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 14
9.2 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
6.6 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
7.1 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білозерка, пров. Торговий, 18-А
49.4 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Університетська, 157
59.2 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
300,95
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
66.3 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
75.1 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
75.2 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
75.4 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Южне, просп. Миру, 13/5
75.5 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
85.0 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Чубчика, 3
85.1 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс