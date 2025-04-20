Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
513,00
Економія при броні: -92,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
355,00
Економія при броні: -37,00 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
465,00
Економія при броні: -48,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
355,00
Економія при броні: -34,00 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
465,00
Економія при броні: -44,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
510,60
Економія при броні: -87,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
355,00
Економія при броні: -34,00 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
465,00
Економія при броні: -44,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
371,54
Економія при броні: -30,94 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
355,00
Економія при броні: -34,00 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
465,00
Економія при броні: -44,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
355,00
Економія при броні: -34,00 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
465,00
Економія при броні: -44,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
513,00
Економія при броні: -92,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
355,00
Економія при броні: -34,00 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
465,00
Економія при броні: -44,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
355,00
Економія при броні: -37,00 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
465,00
Економія при броні: -48,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
4.7 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
355,00
Економія при броні: -34,00 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
465,00
Економія при броні: -44,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
355,00
Економія при броні: -34,00 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
465,00
Економія при броні: -44,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
370,00
Економія при броні: -52,00 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
481,00
Економія при броні: -64,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
8.0 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.0 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.1 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
355,00
Економія при броні: -37,00 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
465,00
Економія при броні: -48,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
8.3 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс