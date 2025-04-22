Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
534,91
Економія при броні: -16,05 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
389,68
Економія при броні: -24,32 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
397,10
Економія при броні: -73,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
3.8 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
37.2 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козелець, вул. Соборності, 17-Г
66.2 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корюківка, пров. Зарічний, 2
73.3 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сосниця, вул. Хмельницького Богдана, 18
84.8 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
104.3 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
104.5 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
534,91
Економія при броні: -16,05 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Зазим'я, вул. Лісова, 31-В
111.8 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
112.3 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
534,91
Економія при броні: -16,05 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Зазим'я, вул. Лісова, 55
112.5 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107-А
113.9 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
339,00
Економія при броні: -19,00 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
442,00
Економія при броні: -25,00 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
114.7 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
519,47
Економія при броні: -15,58 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вишгород, вул. Набережна, 2
115.5 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс