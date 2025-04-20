Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
357,00
Економія при броні: -34,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
357,00
Економія при броні: -37,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
357,00
Економія при броні: -34,00 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
464,00
Економія при броні: -49,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
518,70
Економія при броні: -102,80 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
3.9 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
390,67
Економія при броні: -26,36 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
357,00
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, шосе Дніпровське, 80-Г
6.7 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
353,94
Економія при броні: -12,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
361,05
Економія при броні: -39,12 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
6.8 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
357,00
Економія при броні: -34,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
12.5 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 66-Б
13.5 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
14.3 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
402,60
Економія при броні: -84,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
383,60
Економія при броні: -37,22 грн