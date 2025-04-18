Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках у Одеса
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
347,50
Економія при броні: -23,60 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
4.1 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Верона
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
4.4 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Італійська, 83
4.4 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Мишель
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 49
5.3 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
472,70
Економія при броні: -49,40 грн
Роза
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
5.5 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
5.6 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Аліна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 23
6.0 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Гармонія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 50
6.1 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Магнолія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Незалежності, 18
6.1 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс