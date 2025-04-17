Київ (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
579,40
Економія при броні: -124,45 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
553,80
Економія при броні: -118,91 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
558,50
Економія при броні: -119,92 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
534,91
Економія при броні: -16,05 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
413,50
Економія при броні: -11,47 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
569,20
Економія при броні: -122,23 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
534,91
Економія при броні: -16,05 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
467,00
Економія при броні: -32,69 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
519,47
Економія при броні: -15,58 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
534,91
Економія при броні: -16,05 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
534,91
Економія при броні: -16,05 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
516,10
Економія при броні: -110,83 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
3.7 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
431,10
Економія при броні: -92,59 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
3.8 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
518,21
Економія при броні: -15,55 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
519,47
Економія при броні: -15,58 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
3.9 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
519,47
Економія при броні: -15,58 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
4.0 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс