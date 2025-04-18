Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Харків
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Сумська, 90
1.9 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 121
3.0 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
7.5 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Перемоги, 53
7.9 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Соборності України, 238-Д
9.0 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
361,89
Економія при броні: -16,77 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
10.3 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
15.2 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
1.2 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
1.9 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Сатурн-фарм
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Зачиняється о 16:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
2.4 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
5.3 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Магнолія
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
6.0 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
6.9 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Каденюка, 23
7.2 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
7.7 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
8.9 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс