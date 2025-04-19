Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
510,60
Економія при броні: -92,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
357,00
Економія при броні: -6,00 грн
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
464,00
Економія при броні: -47,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
5.6 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
5.9 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
6.1 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
6.4 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
6.7 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ламана, 2
6.8 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
8.3 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Миру, 2-К
8.6 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
8.7 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 1-Н
8.7 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
503,80
Економія при броні: -85,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
8.8 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
9.1 км
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Панікахи, 119-Б
9.8 км
Капсикам® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Капсикам® мазь туба 50 г №1
Гріндекс