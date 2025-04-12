1 десертну ложку листя помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 2 рази на добу за 20–30 хв до їди: дорослим та дітям старше 14 років — по 1/2 склянки; дітям віком 12–14 років — по 1/3 склянки, 7–12 років — по 1 столовій ложці, 3–7 років — по 1 десертній ложці.

При холециститах застосовувати після їди. Перед прийомом настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді 2 рази на добу за 20–30 хв до їди: дорослим та дітям старше 14 років — по 1/2 склянки; дітям віком 12–14 років — по 1/3 склянки, 7–12 років — по 1 столовій ложці, 3–7 років — по 1 десертній ложці.

При холециститах застосовувати після їди.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.