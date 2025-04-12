Нирковий чай (Orthosiphon Stamineus)
Нирковий чай інструкція із застосування
Лікарська форма
Листя.
Шматочки листя і стебел різної форми, зеленого, сірувато-зеленого, зеленувато-коричневого, фіолетово-бурого або фіолетово-коричневого кольору з жовтувато-білими вкрапленнями.
Фармакотерапевтична група
Рослинні засоби з діуретичним ефектом. Код АТС С03B Х.
Біологічно активні речовини листя чинять діуретичну, спазмолітичну і жовчогінну дію; підвищують секрецію шлункового соку, збільшують у ньому вміст вільної соляної кислоти, виводять з організму сечовину, сечову кислоту, хлориди.
Протипоказання
Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату; гіперацидний гастрит, виразкова хвороба.
Спосіб застосування та дози
1 десертну ложку листя помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 2 рази на добу за 20–30 хв до їди: дорослим та дітям старше 14 років — по 1/2 склянки; дітям віком 12–14 років — по 1/3 склянки, 7–12 років — по 1 столовій ложці, 3–7 років — по 1 десертній ложці.
При холециститах застосовувати після їди. Перед прийомом настій збовтати.
2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді 2 рази на добу за 20–30 хв до їди: дорослим та дітям старше 14 років — по 1/2 склянки; дітям віком 12–14 років — по 1/3 склянки, 7–12 років — по 1 столовій ложці, 3–7 років — по 1 десертній ложці.
При холециститах застосовувати після їди.
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.
Передозування
При передозуванні можливий біль у ділянці нирок, печінки, шлунка.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Невідома.
Термін придатності
4 роки.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 оС. Приготовлений настій — при температурі 8–15 оС не більше 2 діб.
Упаковка
По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакетах в упаковці № 20.
Категорія відпуску
Без рецепта.