Інші діуретики, в тому числі рослинні препарати з діуретичним ефектом

Нирковий чай (Orthosiphon Stamineus)

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Нирковий чай
Нирковий чай
Листя 1,5 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 63,46 грн
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Нирковий чай
Нирковий чай
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 62,70 грн
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Інструкція вказана для Нирковий чай листя 1,5 г фільтр-пакет в пачці №20

Нирковий чай інструкція із застосування

Інструкція вказана для Нирковий чай листя 1,5 г фільтр-пакет в пачці №20

Лікарська форма

Листя.

Шматочки листя і стебел різної форми, зеленого, сірувато-зеленого, зеленувато-коричневого, фіолетово-бурого або фіолетово-коричневого кольору з жовтувато-білими вкрапленнями.

Фармакотерапевтична група

Рослинні засоби з діуретичним ефектом. Код АТС С03B Х.

Біологічно активні речовини листя чинять діуретичну, спазмолітичну і жовчогінну дію; підвищують секрецію шлункового соку, збільшують у ньому вміст вільної соляної кислоти, виводять з організму сечовину, сечову кислоту, хлориди.

Протипоказання

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату; гіперацидний гастрит, виразкова хвороба.

Спосіб застосування та дози

1 десертну ложку листя помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 2 рази на добу за 20–30 хв до їди: дорослим та дітям старше 14 років — по 1/2 склянки; дітям віком 12–14 років — по 1/3 склянки, 7–12 років — по 1 столовій ложці, 3–7 років — по 1 десертній ложці.

При холециститах застосовувати після їди. Перед прийомом настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді 2 рази на добу за 20–30 хв до їди: дорослим та дітям старше 14 років — по 1/2 склянки; дітям віком 12–14 років — по 1/3 склянки, 7–12 років — по 1 столовій ложці, 3–7 років — по 1 десертній ложці.

При холециститах застосовувати після їди.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування

При передозуванні можливий біль у ділянці нирок, печінки, шлунка.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Невідома.

Термін придатності

4 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 оС. Приготовлений настій — при температурі 8–15 оС не більше 2 діб.

Упаковка

По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакетах в упаковці № 20.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Характеристики
Виробник
ЗАТ "Ліктрави"
Форма випуску
Листя
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
1,5 г
Кількість штук в упаковці
20 шт.
ATC-група
Реєстрація
UA/5874/01/01 від 18.05.2016
Міжнародна назва