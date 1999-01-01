Київ
Інші нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністю
C03B X10**

Інші діуретики, в тому числі рослинні препарати з діуретичним ефектом

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C03СЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИ
C03BНЕТІАЗИДНІ ДІУРЕТИКИ З ПОМІРНО ВИРАЖЕНОЮ АКТИВНІСТЮ
C03B XІнші нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністю
C03B X10**Інші діуретики, в тому числі рослинні препарати з діуретичним ефектом
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Нирковий чай
Нирковий чай
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 67,40 грн
в 724 аптеках
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Хвоща польового трава
Хвоща польового трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 43,00 грн
в 671 аптеці
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Пол-Пала
Пол-Пала
Трава 40 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 46,47 грн
в 631 аптеці
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Нирковий чай
Нирковий чай
Листя 1,5 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 61,93 грн
в 617 аптеках
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Мучниці листя
Мучниці листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 72,79 грн
в 564 аптеках
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Мучниці листя
Мучниці листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 63,52 грн
в 553 аптеках
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Мучниці листя
Мучниці листя
Листя 2 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 74,45 грн
в 528 аптеках
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Мучниці листя
Мучниці листя
Листя 2 г фільтр-пакет в пачці №20
Віола
від 71,23 грн
в 511 аптеці
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Берези бруньки
Берези бруньки
Бруньки 20 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 43,40 грн
в 417 аптеках
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Березові бруньки
Березові бруньки
Бруньки 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 70,37 грн
в 374 аптеках
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Берези бруньки
Берези бруньки
Бруньки 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Лубнифарм
від 84,28 грн
в 320 аптеках
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Мучниці листя
Мучниці листя
Листя 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 112,00 грн
в 295 аптеках
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Мучниці листя
Мучниці листя
Листя 50 г пачка тм arbor vitae №1
Віола
від 43,29 грн
в 286 аптеках інших міст
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Хвоща польового трава
Хвоща польового трава
Трава 1,5 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 42,76 грн
в 232 аптеках
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Хвоща польового трава
Хвоща польового трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від 36,50 грн
в 178 аптеках
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Хвоща польового трава
Хвоща польового трава
Трава 1,5 г фільтр-пакет №20
Віола
від 40,00 грн
в 163 аптеках
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Хвоща польового трава
Хвоща польового трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Лубнифарм
від 31,00 грн
в 64 аптеках
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Берези бруньки
Берези бруньки
Бруньки 10 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від 35,40 грн
в 52 аптеках
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Пілозелла Композитум
Пілозелла Композитум
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
від 386,43 грн
в 27 аптеках
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Березові бруньки
Березові бруньки
Бруньки 10 г пакет №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 33,20 грн
в 12 аптеках
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