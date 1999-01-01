Київ
Інші нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністю
C03B X10**
Інші діуретики, в тому числі рослинні препарати з діуретичним ефектом
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C03
СЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИ
C03B
НЕТІАЗИДНІ ДІУРЕТИКИ З ПОМІРНО ВИРАЖЕНОЮ АКТИВНІСТЮ
C03B X
Інші нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністю
C03B X10**
Інші діуретики, в тому числі рослинні препарати з діуретичним ефектом
Сортування:
По популярності
Фільтр
Нирковий чай
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
67,40
грн
в 724 аптеках
Знайти в аптеках
Хвоща польового трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
43,00
грн
в 671 аптеці
Знайти в аптеках
Пол-Пала
Трава 40 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
46,47
грн
в 631 аптеці
Знайти в аптеках
Нирковий чай
Листя 1,5 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
61,93
грн
в 617 аптеках
Знайти в аптеках
Мучниці листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
72,79
грн
в 564 аптеках
Знайти в аптеках
Мучниці листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
63,52
грн
в 553 аптеках
Знайти в аптеках
Мучниці листя
Листя 2 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
74,45
грн
в 528 аптеках
Знайти в аптеках
Мучниці листя
Листя 2 г фільтр-пакет в пачці №20
Віола
від
71,23
грн
в 511 аптеці
Знайти в аптеках
Берези бруньки
Бруньки 20 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
43,40
грн
в 417 аптеках
Знайти в аптеках
Березові бруньки
Бруньки 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
70,37
грн
в 374 аптеках
Знайти в аптеках
Берези бруньки
Бруньки 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Лубнифарм
від
84,28
грн
в 320 аптеках
Знайти в аптеках
Мучниці листя
Листя 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
112,00
грн
в 295 аптеках
Знайти в аптеках
Мучниці листя
Листя 50 г пачка тм arbor vitae №1
Віола
від
43,29
грн
в 286 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Хвоща польового трава
Трава 1,5 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
42,76
грн
в 232 аптеках
Знайти в аптеках
Хвоща польового трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від
36,50
грн
в 178 аптеках
Знайти в аптеках
Хвоща польового трава
Трава 1,5 г фільтр-пакет №20
Віола
від
40,00
грн
в 163 аптеках
Знайти в аптеках
Хвоща польового трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Лубнифарм
від
31,00
грн
в 64 аптеках
Знайти в аптеках
Берези бруньки
Бруньки 10 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від
35,40
грн
в 52 аптеках
Знайти в аптеках
Пілозелла Композитум
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
від
386,43
грн
в 27 аптеках
Знайти в аптеках
Березові бруньки
Бруньки 10 г пакет №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
33,20
грн
в 12 аптеках
Знайти в аптеках
1
2
Форма випуску
бруньки
крап. орал.
листя
трава
Дозування
1.5 г
2 г
10 г
20 г
40 г
50 г
100 г
Показати всі
Пакування
пакет
пачка
фл.-крапельн. 30 мл
фільтр-пакет
Кількість штук в упаковці
1
20
Виробник
Guna
Віола
ЗАО "Лектравы"
ЗАТ "Ліктрави"
Лубнифарм
Тернофарм
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню