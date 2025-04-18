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Нирковий чай (Orthosiphon Stamineus)

Нирковий чай (Orthosiphon Stamineus)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 225 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
76,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
107,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
96,35 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
92,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,04
Економія при броні: -3,26 грн
84,78 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
120,45
Економія при броні: -21,94 грн
98,51 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
83,70 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
84,84 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
82,41 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
96,38 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
82,23 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
95,84 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
108,33 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
110,05 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
85,90 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
83,62 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
102,43 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
90,12 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
110,14 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
72,72 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
72,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
98,25
Економія при броні: -17,86 грн
80,39 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
102,43
Економія при броні: -4,43 грн
98,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,24
Економія при броні: -5,23 грн
98,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
82,88 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
90,19 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
95,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
95,00 грн
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