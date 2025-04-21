Нирковий чай (Orthosiphon Stamineus)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
97,67
Економія при броні: -28,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
86,00
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
97,48
Економія при броні: -11,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
99,08
Економія при броні: -13,23 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
97,12
Економія при броні: -32,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
85,02
Економія при броні: -20,12 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
101,26
Економія при броні: -35,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
109,50
Економія при броні: -29,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
98,00
Економія при броні: -4,90 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
121,00
Економія при броні: -6,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
98,10
Економія при броні: -23,04 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"