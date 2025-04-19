Київ
Нирковий чай (Orthosiphon Stamineus)

Нирковий чай (Orthosiphon Stamineus)

Дніпро (адресу не вказано)
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Доступно в 172 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
100,62
Економія при броні: -4,41 грн
96,21 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,02
Економія при броні: -4,99 грн
109,03 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
96,61
Економія при броні: -4,08 грн
92,53 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
109,62
Економія при броні: -4,63 грн
104,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
101,64
Економія при броні: -6,74 грн
94,90 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,66
Економія при броні: -6,93 грн
96,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
72,57 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
109,50
Економія при броні: -33,80 грн
75,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
97,28
Економія при броні: -6,70 грн
90,58 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
123,43
Економія при броні: -14,00 грн
109,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
113,14
Економія при броні: -4,66 грн
108,48 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
110,70
Економія при броні: -37,50 грн
73,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
83,73 грн
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
89,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
100,37
Економія при броні: -9,79 грн
90,58 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
124,66
Економія при броні: -15,23 грн
109,43 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
96,30
Економія при броні: -5,43 грн
90,87 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,25
Економія при броні: -5,83 грн
97,42 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
98,13
Економія при броні: -14,52 грн
83,61 грн
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
97,08
Економія при броні: -11,59 грн
85,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
81,02
Економія при броні: -7,93 грн
73,09 грн
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
100,91
Економія при броні: -11,97 грн
88,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
91,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
100,28
Економія при броні: -9,61 грн
90,67 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
109,83
Економія при броні: -3,59 грн
106,24 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
85,60 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
104,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
91,83 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
99,42
Економія при броні: -8,78 грн
90,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
70,73 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
87,07 грн
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