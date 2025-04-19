Нирковий чай (Orthosiphon Stamineus)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
100,62
Економія при броні: -4,41 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,02
Економія при броні: -4,99 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
96,61
Економія при броні: -4,08 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
109,62
Економія при броні: -4,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
101,64
Економія при броні: -6,74 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,66
Економія при броні: -6,93 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
109,50
Економія при броні: -33,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
97,28
Економія при броні: -6,70 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
123,43
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
113,14
Економія при броні: -4,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
110,70
Економія при броні: -37,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
100,37
Економія при броні: -9,79 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
124,66
Економія при броні: -15,23 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
96,30
Економія при броні: -5,43 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,25
Економія при броні: -5,83 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
98,13
Економія при броні: -14,52 грн
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
97,08
Економія при броні: -11,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
81,02
Економія при броні: -7,93 грн
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
100,91
Економія при броні: -11,97 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
100,28
Економія при броні: -9,61 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
109,83
Економія при броні: -3,59 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
99,42
Економія при броні: -8,78 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"