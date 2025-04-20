Нирковий чай (Orthosiphon Stamineus)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
98,87
Економія при броні: -3,07 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
121,78
Економія при броні: -11,93 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
98,60
Економія при броні: -17,92 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
110,60
Економія при броні: -36,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
97,00
Економія при броні: -5,00 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
120,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
112,90
Економія при броні: -38,70 грн
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
109,50
Економія при броні: -33,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
101,06
Економія при броні: -3,13 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
125,14
Економія при броні: -3,88 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
97,22
Економія при броні: -5,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
99,37
Економія при броні: -18,18 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
107,76
Економія при броні: -13,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
102,11
Економія при броні: -6,23 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
125,67
Економія при броні: -20,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
88,86
Економія при броні: -3,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
99,48
Економія при броні: -3,62 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
101,00
Економія при броні: -3,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
82,96
Економія при броні: -3,12 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
126,01
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
85,62
Економія при броні: -4,50 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
99,46
Економія при броні: -5,23 грн