Нирковий чай (Orthosiphon Stamineus)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
99,83
Економія при броні: -9,67 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
102,12
Економія при броні: -5,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
130,56
Економія при броні: -6,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
101,42
Економія при броні: -4,36 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
97,56
Економія при броні: -26,23 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
109,78
Економія при броні: -5,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
111,70
Економія при броні: -36,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
99,96
Економія при броні: -28,63 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
121,95
Економія при броні: -15,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
99,28
Економія при броні: -27,85 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
92,85
Економія при броні: -5,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,70
Економія при броні: -19,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,09
Економія при броні: -27,16 грн
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
101,31
Економія при броні: -9,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
100,51
Економія при броні: -8,99 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
124,83
Економія при броні: -15,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,27
Економія при броні: -5,59 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
111,71
Економія при броні: -7,07 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
98,99
Економія при броні: -9,97 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
96,22
Економія при броні: -3,00 грн