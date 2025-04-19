Нирковий чай (Orthosiphon Stamineus)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,70
Економія при броні: -16,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
111,70
Економія при броні: -33,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
138,60
Економія при броні: -64,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
109,40
Економія при броні: -30,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
109,40
Економія при броні: -30,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
111,70
Економія при броні: -33,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
83,24
Економія при броні: -8,49 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
101,16
Економія при броні: -9,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
111,70
Економія при броні: -33,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
112,90
Економія при броні: -38,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
111,70
Економія при броні: -33,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
112,90
Економія при броні: -38,90 грн
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
109,40
Економія при броні: -30,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
99,44
Економія при броні: -19,60 грн
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
100,51
Економія при броні: -8,76 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
109,50
Економія при броні: -30,80 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
110,70
Економія при броні: -36,70 грн