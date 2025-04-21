Нирковий чай (Orthosiphon Stamineus)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
97,60
Економія при броні: -5,76 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
117,44
Економія при броні: -5,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
83,25
Економія при броні: -3,35 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
96,09
Економія при броні: -3,75 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
77,48
Економія при броні: -4,75 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
102,27
Економія при броні: -12,29 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,70
Економія при броні: -18,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
111,70
Економія при броні: -35,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
77,97
Економія при броні: -6,81 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
95,55
Економія при броні: -5,52 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
99,47
Економія при броні: -34,65 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
102,68
Економія при броні: -12,65 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
100,68
Економія при броні: -29,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
89,62
Економія при броні: -4,45 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
102,06
Економія при броні: -8,99 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
92,79
Економія при броні: -27,96 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
96,02
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
85,05
Економія при броні: -13,90 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
99,79
Економія при броні: -5,92 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"