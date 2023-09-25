Активні речовини — “О”ОРТОСИФОН ТИЧИНКОВИЙ*& (ORTHOSIPHON STAMINEUS*&) ОРТОСИФОН ТИЧИНКОВИЙ*& (ORTHOSIPHON STAMINEUS*&) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 2 препарати Плитка Список Нирковий чай Листя, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20 ЗАТ "Ліктрави" В 704 аптеках від 27,52 грн Ціни в аптеках Нирковий чай Листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави" В 553 аптеках від 40,28 грн Ціни в аптеках Препарати, які містять ОРТОСИФОН ТИЧИНКОВИЙ*&