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Активні речовини — “О”ОРТОСИФОН ТИЧИНКОВИЙ*& (ORTHOSIPHON STAMINEUS*&)

ОРТОСИФОН ТИЧИНКОВИЙ*& (ORTHOSIPHON STAMINEUS*&) Діюча речовина

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Знайдено: 2 препарати
Нирковий чай листя, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20; ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай Листя, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20 ЗАТ "Ліктрави"
В 704 аптеках
від 27,52 грн
Ціни в аптеках
Нирковий чай листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай Листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 553 аптеках
від 40,28 грн
Ціни в аптеках