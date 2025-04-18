Нирковий чай (Orthosiphon Stamineus)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 159 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
104,44
Економія при броні: -6,51 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,58
Економія при броні: -6,58 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,10
Економія при броні: -2,77 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
101,49
Економія при броні: -3,34 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
81,94
Економія при броні: -8,13 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
112,94
Економія при броні: -4,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
115,88
Економія при броні: -6,99 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
88,18
Економія при броні: -2,91 грн
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
90,89
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
98,89
Економія при броні: -25,07 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
120,73
Економія при броні: -11,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
111,70
Економія при броні: -33,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
100,49
Економія при броні: -7,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
99,87
Економія при броні: -5,34 грн
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
124,03
Економія при броні: -6,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
123,17
Економія при броні: -23,57 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Нирковий чай листя 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Нирковий чай листя 50 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"