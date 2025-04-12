1 столову ложку збору помістити в емальований посуд, залити 200 мл кип’яченої води кімнатної температури, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип’яченою водою до 200 мл. Приймати настій у теплому вигляді 2–3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по ½ склянки, дітям віком 12–14 років — по ¼ склянки, 7–12 років — по 2 столові ложки, 3–7 років — по 1 столовій ложці.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати настій у теплому вигляді 2–3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по 1 склянці, дітям віком 12–14 років — по ½ склянки, 7–12 років — по ¼ склянки, 3–7 років — по 2 столові ложки.

Перед застосуванням настій збовтати.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8–15 оС не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.