ГРУДНИЙ ЗБІР № 1 збір
ГРУДНИЙ ЗБІР № 1 збір інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 г збору містить: алтеї коренів (Althaeae radices) 400 мг, мати-й-мачухи листя (Farfarae folia) 400 мг, материнки трави (Origani herba) 200 мг.
Лікарська форма
Збір.
Основні фізико-хімічні властивості: суміш неоднорідних шматочків жовтувато-білого або сірувато-білого, сірувато-зеленого, зеленого, бурувато-пурпурного кольору.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Код АТХ R05C A10.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Біологічно активні речовини збору чинять відхаркувальну дію за рахунок покращення відходження мокротиння при захворюваннях дихальних шляхів.
Показання
Запальні захворювання дихальних шляхів (бронхіт, бронхопневмонія, бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба) — у складі комплексної терапії.
Протипоказання
Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Підвищена секреція травного тракту.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Одночасний прийом з іншими лікарськими засобами може уповільнити їх абсорбцію. При сумісному застосуванні з протизапальними засобами препарат пролонгує їх дію, підвищує ефективність і знижує побічну дію. Як відхаркувальний засіб можна поєднувати з натрію бікарбонатом. При сумісному застосуванні з протикашльовими препаратами можливе скупчення мокротиння у дихальних шляхах, тому не рекомендується застосовувати одночасно з протикашльовими засобами (наприклад кодеїном); при сумісному застосуванні з антибіотиками підвищує концентрацію антибіотиків у дихальних шляхах.
Особливості застосування
При застосуванні препарату слід дотримуватися рекомендацій лікаря. Не рекомендується призначення при сухому кашлі, оскільки можливе його посилення. Якщо під час лікування розвивається задишка, підвищення температури або з’являється гнійне мокротиння, необхідно негайно звернутися до лікаря.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Протипоказано.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не встановлена.
Спосіб застосування та дози
1 столову ложку збору помістити в емальований посуд, залити 200 мл кип’яченої води кімнатної температури, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип’яченою водою до 200 мл. Приймати настій у теплому вигляді 2–3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по ½ склянки, дітям віком 12–14 років — по ¼ склянки, 7–12 років — по 2 столові ложки, 3–7 років — по 1 столовій ложці.
2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати настій у теплому вигляді 2–3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по 1 склянці, дітям віком 12–14 років — по ½ склянки, 7–12 років — по ¼ склянки, 3–7 років — по 2 столові ложки.
Перед застосуванням настій збовтати.
Приготовлений настій зберігати при температурі 8–15 оС не більше 2 діб.
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.
Діти
Препарат застосовувати дітям віком від 3 років за призначенням лікаря.
Передозування
Можливі нудота, блювання. Лікування: відміна препарату, промивання шлунка.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, шкірні висипання, свербіж, набряк шкіри). Можливе посилене слиновиділення, подразнення слизової оболонки шлунка.
Термін придатності
2 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 ºС у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.
Категорія відпуску
Без рецепта.