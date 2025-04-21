Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,11
Економія при броні: -9,02 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,41
Економія при броні: -13,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -35,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
92,61
Економія при броні: -21,37 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
101,94
Економія при броні: -3,98 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Економія при броні: -33,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,81
Економія при броні: -23,58 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
104,30
Економія при броні: -6,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
102,31
Економія при броні: -4,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -35,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -35,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -35,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
90,79
Економія при броні: -11,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,46
Економія при броні: -23,22 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
103,99
Економія при броні: -6,01 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
85,57
Економія при броні: -14,33 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
104,72
Економія при броні: -6,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -35,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,43
Економія при броні: -24,08 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
83,75
Економія при броні: -3,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
106,30
Економія при броні: -34,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
82,43
Економія при броні: -4,09 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
87,52
Економія при броні: -4,34 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
3.6 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,01
Економія при броні: -4,14 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
101,23
Економія при броні: -3,31 грн