Київ
ГРУДНИЙ ЗБІР № 1 збір

ГРУДНИЙ ЗБІР № 1 збір

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 183 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
85,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
79,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
93,63
Економія при броні: -5,84 грн
87,79 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
100,26
Економія при броні: -6,25 грн
94,01 грн
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
83,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
94,23
Економія при броні: -3,10 грн
91,13 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,26
Економія при броні: -3,13 грн
92,13 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,39
Економія при броні: -23,17 грн
71,22 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,16
Економія при броні: -6,84 грн
81,32 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
87,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,54
Економія при броні: -5,22 грн
81,32 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
96,74
Економія при броні: -8,28 грн
88,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Економія при броні: -32,40 грн
72,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
79,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
64,34 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,92
Економія при броні: -2,93 грн
85,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,65
Економія при броні: -24,36 грн
71,29 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,47
Економія при броні: -7,15 грн
81,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -34,50 грн
72,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
96,30
Економія при броні: -25,04 грн
71,26 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
90,11
Економія при броні: -4,12 грн
85,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
80,93
Економія при броні: -4,31 грн
76,62 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,65
Економія при броні: -5,10 грн
90,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,37
Економія при броні: -6,04 грн
81,33 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,69
Економія при броні: -7,40 грн
86,29 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
81,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
81,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
82,18
Економія при броні: -10,90 грн
71,28 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
91,27
Економія при броні: -3,53 грн
87,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Економія при броні: -32,40 грн
72,70 грн
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