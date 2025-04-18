Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 183 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
93,63
Економія при броні: -5,84 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
100,26
Економія при броні: -6,25 грн
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
94,23
Економія при броні: -3,10 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,26
Економія при броні: -3,13 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,39
Економія при броні: -23,17 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,16
Економія при броні: -6,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,54
Економія при броні: -5,22 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
96,74
Економія при броні: -8,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Економія при броні: -32,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,92
Економія при броні: -2,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,65
Економія при броні: -24,36 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,47
Економія при броні: -7,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -34,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
96,30
Економія при броні: -25,04 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
90,11
Економія при броні: -4,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
80,93
Економія при броні: -4,31 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,65
Економія при броні: -5,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,37
Економія при броні: -6,04 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,69
Економія при броні: -7,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
82,18
Економія при броні: -10,90 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
91,27
Економія при броні: -3,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Економія при броні: -32,40 грн