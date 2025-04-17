Київ (адресу не вказано)
Доступно в 506 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -33,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Економія при броні: -31,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
92,19
Економія при броні: -10,68 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,31
Економія при броні: -6,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,69
Економія при броні: -32,30 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
89,38
Економія при броні: -18,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -33,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,57
Економія при броні: -10,51 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,97
Економія при броні: -9,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,62
Економія при броні: -15,76 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
73,04
Економія при броні: -2,19 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
106,69
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
92,83
Економія при броні: -20,99 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
76,08
Економія при броні: -3,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -33,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
80,97
Економія при броні: -2,63 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
97,17
Економія при броні: -3,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
92,58
Економія при броні: -20,71 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,34
Економія при броні: -8,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -33,20 грн