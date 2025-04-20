Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 143 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
76,25
Економія при броні: -2,36 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,04
Економія при броні: -2,95 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,45
Економія при броні: -24,32 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
92,03
Економія при броні: -4,29 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -36,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,00
Економія при броні: -36,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,12
Економія при броні: -2,61 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
90,06
Економія при броні: -2,79 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -36,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,23
Економія при броні: -24,90 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
103,69
Економія при броні: -5,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,26
Економія при броні: -22,03 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,00
Економія при броні: -10,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,09
Економія при броні: -6,32 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,53
Економія при броні: -3,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
85,97
Економія при броні: -6,20 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,43
Економія при броні: -3,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
90,53
Економія при броні: -5,69 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
100,12
Економія при броні: -6,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
92,44
Економія при броні: -6,99 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
89,32
Економія при броні: -3,33 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
79,66
Економія при броні: -2,90 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,56
Економія при броні: -3,48 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -36,50 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
3.1 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
92,29
Економія при броні: -6,84 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
89,17
Економія при броні: -3,18 грн
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
100,00
Економія при броні: -12,00 грн