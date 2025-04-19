Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,80
Економія при броні: -5,84 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,12
Економія при броні: -10,97 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,66
Економія при броні: -5,70 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
92,92
Економія при броні: -9,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
96,28
Економія при броні: -10,77 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -35,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -35,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,82
Економія при броні: -14,05 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,09
Економія при броні: -9,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,91
Економія при броні: -25,59 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,57
Економія при броні: -5,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -35,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,11
Економія при броні: -15,34 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,48
Економія при броні: -11,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,68
Економія при броні: -14,91 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,02
Економія при броні: -10,89 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
80,54
Економія при броні: -6,31 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
96,44
Економія при броні: -10,22 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,73
Економія при броні: -7,27 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,93
Економія при броні: -10,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,65
Економія при броні: -24,34 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
89,44
Економія при броні: -4,54 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,87
Економія при броні: -15,10 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
109,46
Економія при броні: -3,58 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
80,43
Економія при броні: -6,20 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
91,29
Економія при броні: -5,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
77,10
Економія при броні: -2,83 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,43
Економія при броні: -7,21 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,05
Економія при броні: -3,19 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
92,27
Економія при броні: -3,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,17
Економія при броні: -3,34 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,39
Економія при броні: -3,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,95
Економія при броні: -6,15 грн