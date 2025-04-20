Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Економія при броні: -34,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,15
Економія при броні: -14,84 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,31
Економія при броні: -4,44 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,34
Економія при броні: -4,45 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,65
Економія при броні: -6,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,09
Економія при броні: -25,71 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,73
Економія при броні: -3,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,73
Економія при броні: -24,34 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
73,14
Економія при броні: -2,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,07
Економія при броні: -4,25 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,46
Економія при броні: -9,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
98,10
Економія при броні: -32,80 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,30
Економія при броні: -36,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,51
Економія при броні: -3,64 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,79
Економія при броні: -10,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,60
Економія при броні: -23,90 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,01
Економія при броні: -25,69 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Економія при броні: -34,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,90
Економія при броні: -25,58 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
90,64
Економія при броні: -6,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,81
Економія при броні: -23,11 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,15
Економія при броні: -24,83 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -36,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
85,41
Економія при броні: -16,08 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
90,48
Економія при броні: -5,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -36,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,51
Економія при броні: -2,73 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,75
Економія при броні: -2,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,61
Економія при броні: -25,56 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
90,36
Економія при броні: -11,91 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -36,60 грн