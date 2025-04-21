Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
83,13
Економія при броні: -13,82 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
81,56
Економія при броні: -4,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -33,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
82,97
Економія при броні: -13,66 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
81,41
Економія при броні: -3,89 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -33,00 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -33,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Економія при броні: -30,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,66
Економія при броні: -25,35 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,42
Економія при броні: -3,43 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
82,79
Економія при броні: -13,48 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
85,90
Економія при броні: -8,38 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,90
Економія при броні: -20,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -33,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
82,76
Економія при броні: -3,81 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,39
Економія при броні: -4,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,64
Економія при броні: -3,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -33,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,99
Економія при броні: -22,78 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
81,50
Економія при броні: -3,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
97,67
Економія при броні: -26,46 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
90,34
Економія при броні: -12,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -33,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,00
Економія при броні: -32,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Економія при броні: -30,90 грн