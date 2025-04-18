Харків (адресу не вказано)
Доступно в 140 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
72,23
Економія при броні: -2,42 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,62
Економія при броні: -3,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
92,16
Економія при броні: -3,41 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,81
Економія при броні: -3,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Економія при броні: -29,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -31,80 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Економія при броні: -29,70 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,42
Економія при броні: -8,58 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
92,72
Економія при броні: -5,44 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
88,74
Економія при броні: -3,84 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
94,30
Економія при броні: -4,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
89,42
Економія при броні: -4,53 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
95,03
Економія при броні: -4,82 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -31,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
82,32
Економія при броні: -19,77 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
91,26
Економія при броні: -3,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,46
Економія при броні: -32,07 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
90,20
Економія при броні: -4,21 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,21
Економія при броні: -10,10 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,34
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
91,39
Економія при броні: -5,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
89,37
Економія при броні: -9,52 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
97,60
Економія при броні: -6,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Економія при броні: -29,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,16
Економія при броні: -23,90 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
91,48
Економія при броні: -5,49 грн