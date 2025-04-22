Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Економія при броні: -32,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
75,30
Економія при броні: -2,26 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
101,54
Економія при броні: -3,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,00
Економія при броні: -34,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Економія при броні: -32,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,51
Економія при броні: -23,30 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
89,20
Економія при броні: -9,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Економія при броні: -32,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
93,25
Економія при броні: -5,69 грн
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
96,92
Економія при броні: -6,11 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Економія при броні: -32,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,44
Економія при броні: -22,23 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,14
Економія при броні: -7,38 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,00
Економія при броні: -34,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
91,93
Економія при броні: -20,71 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
91,38
Економія при броні: -2,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,67
Економія при броні: -13,46 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Економія при броні: -32,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,69
Економія при броні: -23,47 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
80,78
Економія при броні: -3,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
105,10
Економія при броні: -32,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,20
Економія при броні: -34,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Грудний збір № 1 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,50
Економія при броні: -23,27 грн
Грудний збір № 1 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
92,97
Економія при броні: -5,41 грн