Застосовувати всередину. Приймати перед вживанням їжі, розжовувати та запивати невеликою кількістю води.

Дорослим та дітям віком від 14 років призначати по 1 таблетці 4–6 разів на добу.

Дози для дітей залежно від віку становлять:

7–14 років — по 1 таблетці 3–4 рази на добу;

3–7 років — по ½ таблетки 3–4 рази на добу.

Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально, зазвичай становить від 7 днів до 2 тижнів.