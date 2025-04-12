Алтейка® (Alteyka)
Алтейка ® інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 1 таблетка містить алтейного кореня екстракту сухого (Althaeae radix extractum siccum) (4:1) — 0,12 г;
допоміжні речовини: магнію карбонат легкий, лактози моногідрат, аспартам (Е 951), повідон, апельсиновий ароматизатор, магнію стеарат.
Лікарська форма
Таблетки для жування.
Основні фізико-хімічні властивості: таблетки сірувато-бурого кольору з вкрапленнями, з плоскою поверхнею, рискою і фаскою.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовують при кашлі і застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Корені алтеї.
Код АТХ R05C А05.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Відхаркувальний засіб прямої дії. Рослинний препарат, який містить алтейного кореня екстракт сухий, основними біологічно активними речовинами якого є полісахариди, а також пектини, амінокислоти, крохмаль. Полісахариди препарату всмоктуються у кров, частково виділяються бронхіальними залозами і чинять на слизову оболонку верхніх дихальних шляхів обволікаючу, пом’якшувальну і протизапальну дію, дещо збільшуючи виділення рідкої складової бронхіального секрету, та нормалізують її реологічні властивості (в’язкість, еластичність, адгезивність). Лікарський засіб посилює перистальтичні рухи бронхіол і моторну функцію миготливого епітелію бронхів, сприяючи виведенню мокротиння.
Фармакокінетика.
Не вивчалась.
Показання
У складі комплексного лікування гострих і хронічних запальних захворювань органів дихання: ларингіти, трахеїти, бронхіти, бронхіальна астма, коклюш.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу; цукровий діабет.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не рекомендується застосовувати одночасно з протикашльовими засобами (кодеїн).
Особливості застосування
Не слід призначати препарат пацієнтам із такими рідкісними спадковими захворюваннями, як непереносимість фруктози, синдром глюкозо-галактозної мальабсорбції або недостатність сахарази-ізомальтази.
Зважаючи на вміст аспартаму у складі лікарського засобу, його не можна застосовувати хворим на фенілкетонурію.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Досвід застосування лікарського засобу у період вагітності або годування груддю відсутній.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Застосовувати всередину. Приймати перед вживанням їжі, розжовувати та запивати невеликою кількістю води.
Дорослим та дітям віком від 14 років призначати по 1 таблетці 4–6 разів на добу.
Дози для дітей залежно від віку становлять:
7–14 років — по 1 таблетці 3–4 рази на добу;
3–7 років — по ½ таблетки 3–4 рази на добу.
Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально, зазвичай становить від 7 днів до 2 тижнів.
Діти
Застосовувати дітям віком від 3 років.
Передозування
Випадки передозування препарату не описані.
Побічні реакції
У деяких випадках можливі алергічні реакції, включаючи кропив’янку, свербіж.
У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити лікування та звернутися до лікаря.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в сухому місці при температурі не вище 25 ºC.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
№ 20 (10×2), № 50 (10×5) у блістері у пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.