Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
92,00
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
101,50
Економія при броні: -32,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
99,40
Економія при броні: -30,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
3.5 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
3.8 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
101,60
Економія при броні: -32,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
4.0 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
4.6 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
4.9 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
50,80
Економія при броні: -16,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
6.4 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Вінтера / Кияшка, 30/3
7.6 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
7.8 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
96,34
Економія при броні: -9,94 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"