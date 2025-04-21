Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Миколаїв
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
99,40
Економія при броні: -30,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
101,60
Економія при броні: -32,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
4.1 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-Б/1
4.5 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
99,40
Економія при броні: -30,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 56-А
5.7 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
99,40
Економія при броні: -30,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 128-Г/2
7.5 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 156/1
8.5 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
101,60
Економія при броні: -32,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.1 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
33,16
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
6.6 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полігон, вул. Поштова, 1-Б
11.7 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березанка, вул. Суворова, 62
46.1 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Очаків, вул. Першотравнева, 38-А
48.7 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Очаків, вул. Спаська, 8
48.8 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
101,50
Економія при броні: -32,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білозерка, вул. Свободи, 86
49.1 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 23
54.4 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
101,50
Економія при броні: -29,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Лавреньова, 12
54.5 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
101,50
Економія при броні: -29,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
58.2 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
79,60
Економія при броні: -7,80 грн