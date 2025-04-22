Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
99,40
Економія при броні: -29,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
94,90
Економія при броні: -25,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
99,40
Економія при броні: -29,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
101,98
Економія при броні: -5,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
101,50
Економія при броні: -31,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
83,70
Економія при броні: -14,84 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
101,60
Економія при броні: -31,70 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
3.0 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
101,50
Економія при броні: -31,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 201
3.0 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
99,40
Економія при броні: -29,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 21-А
3.0 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
99,40
Економія при броні: -29,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
99,40
Економія при броні: -29,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Космонавтів, 9
3.2 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
94,70
Економія при броні: -24,80 грн
Світ здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 44
0.3 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Фармсвіт здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 44
0.3 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березна, вул. Гагаріна, 48-А
35.5 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
99,40
Економія при броні: -20,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Привокзальна, 6
37.1 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сновськ, вул. Незалежності, 2-А
57.4 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Героїв АТО, 5
63.9 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
99,40
Економія при броні: -27,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 2-Б
63.9 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
101,50
Економія при броні: -30,00 грн