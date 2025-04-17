Київ (адресу не вказано)
Доступно в 194 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
101,60
Економія при броні: -32,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
102,90
Економія при броні: -22,09 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
92,08
Економія при броні: -2,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
103,19
Економія при броні: -3,99 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
90,21
Економія при броні: -20,69 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
2.3 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
94,70
Економія при броні: -25,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
2.4 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
102,90
Економія при броні: -22,09 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
96,68
Економія при броні: -2,90 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
2.5 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
80,90
Економія при броні: -17,33 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
99,40
Економія при броні: -21,31 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
43,84
Економія при броні: -1,58 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"