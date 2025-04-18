Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
99,40
Економія при броні: -30,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
94,80
Економія при броні: -25,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
99,40
Економія при броні: -30,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
3.5 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
101,50
Економія при броні: -32,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Італійська, 83
4.4 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
4.5 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
99,40
Економія при броні: -30,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 77
4.8 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
99,40
Економія при броні: -30,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 55
5.2 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
5.2 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
101,50
Економія при броні: -32,50 грн