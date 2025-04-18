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Алтейка® (Alteyka)

Алтейка® (Alteyka)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 221 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
97,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
96,64 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
96,64 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
96,98 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
96,98 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
97,12 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
97,16 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
96,76 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
96,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
96,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
87,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
96,94 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
96,92 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
87,62 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
96,62 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
96,74 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
89,80 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
96,32 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
87,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
97,34 грн
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