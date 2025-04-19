Львів (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках у Львів
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
99,40
Економія при броні: -32,00 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
101,60
Економія при броні: -34,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
101,50
Економія при броні: -34,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
101,50
Економія при броні: -34,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
101,50
Економія при броні: -34,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
80,00
Економія при броні: -12,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
99,40
Економія при броні: -32,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
89,70
Економія при броні: -22,30 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
101,60
Економія при броні: -34,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
79,60
Економія при броні: -12,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
101,50
Економія при броні: -34,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
35,45
Економія при броні: -1,75 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
1.4 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
1.5 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
101,60
Економія при броні: -34,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
1.8 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
49,70
Економія при броні: -16,00 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
1.8 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
104,11
Економія при броні: -0,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Хімічна, 5
1.9 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
99,40
Економія при броні: -32,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.0 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
101,60
Економія при броні: -34,20 грн