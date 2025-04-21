Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
101,60
Економія при броні: -31,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
99,40
Економія при броні: -29,10 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
99,40
Економія при броні: -29,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
99,40
Економія при броні: -29,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
101,50
Економія при броні: -31,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 74
2.2 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 23
3.1 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
50,80
Економія при броні: -15,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
3.1 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Синьоводська, 140
3.3 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
99,40
Економія при броні: -29,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пров. 1-й Український, 5
3.4 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
99,40
Економія при броні: -29,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
101,60
Економія при броні: -31,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 39
4.4 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
5.0 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
96,68
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 60
5.3 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Юності, 51
6.1 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
99,40
Економія при броні: -29,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Юності, 22
6.3 км
Алтейка® таблетки для жування 0.12 г блістер №20
ТОВ "Тернофарм"
99,40
Економія при броні: -29,10 грн