Фармакодинаміка

Тіамін (вітамін B 1 )

Тіамінпірофосфат є активною формою вітаміну B 1 , що для ряду ензимів (таких як піруватдегідрогеназа та транскетолаза) діє як коензим. У результаті цього вітамін B 1 головним чином бере участь у метаболізмі вуглеводів, а також відіграє роль у синтезі ліпідів та амінокислот. Нервові клітини отримують енергію виключно шляхом ферментативного окислення і декарбоксилювання глюкози, тому так важливо забезпечити надходження достатньої кількості вітаміну В 1 .Тіамін також бере участь у проведенні нервових імпульсів.

Піридоксин (вітамін B 6 )

Піридоксальфосфат, біологічно активна форма піридоксину, є визначальним коензимом у метаболізмі амінокислот. Шляхом декарбоксилювання він бере участь в утворенні фізіологічно активних амінів (таких як серотонін, гістамін, адреналін), а також в анаболічних та катаболічних процесах шляхом трансамінування.

Піридоксальфосфат відіграє невід’ємну роль у роботі центральної нервової системи, особливо в метаболізмі нейромедіаторів, що контролюється ензимами. Піридоксальфосфат відіграє ключову роль в метаболізмі сфінголіпідів, тому що є каталізатором першого етапу біосинтезу сфінгозину. Сфінголіпіди є невід’ємними компонентами мієлінової оболонки нервових клітин.

Кобаламін (вітамін B 12 )

Вітамін B 12 у своїй активній формі (5-дезоксіаденозилкобаламін і метилкобаламін) бере участь у каталізованому ензимом внутрішньомолекулярному перенесенні водню та внутрішньомолекулярному перенесенні метильних груп. Вітамін B 12 також впливає на синтез метіоніну (тісно пов’язаний із синтезом нуклеїнових кислот) і метаболізм ліпідів через перетворення пропіонової кислоти на янтарну кислоту.

Вітамін B 12 бере участь у метилюванні основного білка мієліну, що є компонентом мієлінової оболонки нервових клітин. Метилювання підвищує ліпофільні властивості основного білка мієліну, покращуючи включення в мієлінову оболонку.

Комбінація вітамінів B 1 , B 6 та B 12

Зважаючи на їхні біохімічні функції, вітаміни B 1 , B 6 та B 12 є особливо важливими для процесів метаболізму нервової системи як поодинці, так і в комбінації. У більшості вразливих груп пацієнтів, таких як пацієнти літнього віку, пацієнти з цукровим діабетом тощо, спостерігається дефіцит всіх 3 вітамінів.

Дослідження на тваринах показують, що комбінація вітамінів групи B пришвидшує процеси регенерації пошкоджених провідних шляхів нервової системи, що призводить до більш швидкого відновлення функціонування та м’язової іннервації.

Застосування комбінацій вітамінів групи B у щурів з цукровим діабетом запобігало характерному нервовому ураженню або зменшувало його, таким чином протидіючи погіршенню функціональних властивостей (антинейропатичний ефект). Застосування вітамінів B 1 , B 6 та B 12 у ряді больових моделей у щурів показало антиноцицептивну активність із переважаючою ефективністю такої комбінації над прийомом окремих компонентів.

Фармакокінетика

Комбіноване застосування вітамінів B 1 , B 6 та B 12 жодним чином не впливає на фармакокінетику окремих вітамінів.

Тіамін (вітамін B 1 )

Транспортний механізм після перорального прийому залежить від дози та має подвійну природу: активна абсорбція — до концентрації 2 мкмоль і пасивна дифузія при концентраціях, що перевищують 2 мкмоль.

Дослідження з використанням міченого радіоізотопами тіаміну продемонстрували, що найвищою є дуоденальна абсорбція, тоді як абсорбція у верхньому та середньому відділах тонкої кишки є дещо меншою. Абсорбція у шлунку та дистальних відділах тонкої кишки майже не відбувається. Тіамін, утворений у товстій кишці, не абсорбується.

Після абсорбції слизовою оболонкою кишечнику тіамін транспортується до печінки через портальну систему печінки. У печінці тіамін фосфорилюється тіамінкіназою до тіамінпірофосфату (TPP) та тіамінтрифосфату (TTP).

Період напіввиведення тіаміну становить приблизно 4 години (1 година у бета-фазі), біологічний період напіввиведення в організмі людини становить від 9,5 до 18,5 дня.

Організм людини може зберігати 20–30 мг тіаміну (переважно у серці, мозку, печінці і нирках). Через швидкий метаболізм резервні запаси дуже обмежені і витрачаються впродовж 4–10 днів. Основними продуктами виведення є: тіамінкарбонова кислота, пірамін, тіамін та низка ще не встановлених метаболітів (ниркова екскреція). Що більше тіаміну було прийнято, то більше тіаміну у незміненому вигляді буде екскретовано з сечею протягом 4–6 годин.

Піридоксин (вітамін B 6 )

Вітамін B 6 (піридоксин, піридоксаль та піридоксамін) швидко абсорбується, переважно у верхніх відділах шлунково-кишкового тракту, та транспортується до органів та тканин. Вітаміни зв’язуються з альбумінами. Приблизно 80% піридоксальфосфату зв’язується з білками. Вітамін B 6 проникає у спинномозкову рідину, секретується в грудне молоко та проходить через плацентарний бар’єр. Основним продуктом виведення є 4-піридоксинова кислота у кількості, що залежить від застосованої дози вітаміну B 6 .

Вітамін B 6 переважно фосфорилюється у печінці, при цьому утворюється біологічно активна форма піридоксальфосфат. Щоб пройти через клітинну мембрану, фосфорильований вітамін В 6 має бути гідролізований лужною фосфатазою, аби вивільнився вітамін В 6 . Транспортування у клітині відбувається шляхом дифузії з подальшим повторним фосфорилюванням. Біологічний період напіввиведення піридоксальфосфату становить 15–25 днів, а період напіввиведення приблизно 3 години. Накопичуватися може 40–150 мг, при цьому кумуляція відбувається протягом 14–42 днів.

Ціанокобаламін (вітамін B 12 )

Абсорбція зі шлунково-кишкового тракту базується на 2 різних механізмах. Активний механізм реалізується за участю внутрішнього фактора, який секретується парієтальними клітинами слизової оболонки шлунка. Після вивільнення гаптокорину під дією шлункового соку відбувається зв’язування вітаміну В 12 з внутрішнім фактором з формуванням комплексу вітаміну B 12 та внутрішнього фактора. Цей комплекс зв’язується зі специфічним рецепторним білком на люмінальній поверхні слизової оболонки клубової кишки.

Незалежно від внутрішнього фактора вітамін В 12 може потрапляти у кровообіг шляхом ненасиченої пасивної дифузії. Пасивна дифузія може відбуватися в усіх відділах тонкої кишки, дає приблизно 1–2% всього абсорбованого вітаміну В 12 і не змінюється у пацієнтів, яким було проведено гастродуоденальну хірургічну резекцію, або у пацієнтів з іншими шлунково-кишковими захворюваннями, що впливають на абсорбцію вітаміну В 12 під дією внутрішнього фактора. Пасивне всмоктування відіграє важливу роль при призначенні терапевтичних доз, які у 100 і більше разів перевищують рекомендовану добову норму споживання вітаміну В 12 .