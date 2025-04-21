Нейробіон таблетки (Neurobion® tablets)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
526,85
Економія при броні: -25,25 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
488,00
Економія при броні: -24,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
522,38
Економія при броні: -73,11 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
488,00
Економія при броні: -24,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
534,78
Економія при броні: -75,65 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
524,44
Економія при броні: -65,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
244,00
Економія при броні: -12,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
517,60
Економія при броні: -54,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
488,00
Економія при броні: -24,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
521,22
Економія при броні: -81,09 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
539,14
Економія при броні: -70,31 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
536,94
Економія при броні: -91,32 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH