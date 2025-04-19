Нейробіон таблетки (Neurobion® tablets)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 282 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
524,14
Економія при броні: -78,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
537,04
Економія при броні: -56,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
517,60
Економія при броні: -57,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
517,60
Економія при броні: -57,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
525,09
Економія при броні: -79,36 грн
Мед-сервіс
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
523,59
Економія при броні: -77,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
488,00
Економія при броні: -27,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
532,92
Економія при броні: -87,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
530,31
Економія при броні: -84,58 грн
Нє болєй
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
532,02
Економія при броні: -86,53 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
524,04
Економія при броні: -90,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
528,20
Економія при броні: -94,53 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
518,97
Економія при броні: -80,85 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH