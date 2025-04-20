Нейробіон таблетки (Neurobion® tablets)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
488,00
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека копійка
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Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
509,12
Економія при броні: -80,66 грн
Аптека інтернет цін
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Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
482,00
Економія при броні: -84,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
542,99
Економія при броні: -28,19 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
524,54
Економія при броні: -79,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
523,24
Економія при броні: -69,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
526,60
Економія при броні: -97,42 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
488,00
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
523,23
Економія при броні: -94,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
535,89
Економія при броні: -90,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
503,60
Економія при броні: -52,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
452,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
531,07
Економія при броні: -85,69 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
488,00
Економія при броні: -37,00 грн