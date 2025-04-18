Нейробіон таблетки (Neurobion® tablets)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 839 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
488,00
Економія при броні: -13,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
488,00
Економія при броні: -13,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
508,71
Економія при броні: -77,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
517,12
Економія при броні: -75,78 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
508,81
Економія при броні: -77,34 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
527,85
Економія при броні: -81,48 грн
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
512,30
Економія при броні: -37,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
548,49
Економія при броні: -75,78 грн