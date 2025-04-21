Нейробіон таблетки (Neurobion® tablets)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
488,00
Економія при броні: -19,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
527,20
Економія при броні: -73,27 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
517,60
Економія при броні: -49,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
503,40
Економія при броні: -34,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
507,41
Економія при броні: -66,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
519,52
Економія при броні: -78,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
503,40
Економія при броні: -34,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
488,00
Економія при броні: -19,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
511,31
Економія при броні: -77,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
523,49
Економія при броні: -69,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
488,00
Економія при броні: -19,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
524,24
Економія при броні: -66,40 грн