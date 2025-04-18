Нейробіон таблетки (Neurobion® tablets)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 322 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
520,66
Економія при броні: -75,28 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
522,83
Економія при броні: -62,94 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
503,40
Економія при броні: -28,30 грн
Перша аптека
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Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
256,15
Економія при броні: -18,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Економна аптека
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Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
536,43
Економія при броні: -82,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
524,69
Економія при броні: -70,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
530,07
Економія при броні: -75,63 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH