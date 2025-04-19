Нейробіон таблетки (Neurobion® tablets)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 192 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
508,60 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
503,40
Економія при броні: -45,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
488,00
Економія при броні: -30,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
512,30
Економія при броні: -54,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
528,05
Економія при броні: -74,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
527,70
Економія при броні: -82,08 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
256,15
Економія при броні: -27,35 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
488,00
Економія при броні: -30,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
488,00
Економія при броні: -30,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
251,80
Економія при броні: -23,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH