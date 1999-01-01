Київ
ПРЕПАРАТИ ВІТАМІНУ В1, У ТОМУ ЧИСЛІ В КОМБІНАЦІЇ З ВІТАМІНАМИ В6 ТА В12
A11D B
Вітамін В1 в комбінаціїї з вітаміном В6 та/або В12
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A11
ВІТАМІНИ
A11D
ПРЕПАРАТИ ВІТАМІНУ В1, У ТОМУ ЧИСЛІ В КОМБІНАЦІЇ З ВІТАМІНАМИ В6 ТА В12
A11D B
Вітамін В1 в комбінаціїї з вітаміном В6 та/або В12
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Мільгама®
Таблетки, вкриті оболонкою №60
Вьорваг Фарма
від
541,25
грн
в 1005 аптеках інших міст
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Вітаксон®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл блістер у пачці №5
Фармак
від
184,19
грн
в 964 аптеках
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Неовітам
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Київський вітамінний завод
від
194,97
грн
в 954 аптеках
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Нейрорубін™
Розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №5
Тева Україна
від
476,40
грн
в 943 аптеках
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Вітаксон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №60
Фармак
від
420,44
грн
в 932 аптеках
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Мільгама®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №5
Вьорваг Фарма
від
251,11
грн
в 873 аптеках
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Нейрорубін™-форте Лактаб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №20
Тева Україна
від
519,66
грн
в 850 аптеках
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Нейробіон
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
від
382,00
грн
в 832 аптеках
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Вітацертин
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл блістер у пачці №5
Доміфарм
від
307,23
грн
в 818 аптеках
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Нейробіон
Розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
від
222,69
грн
в 790 аптеках
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Діагама
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №5
Лекхім-Харків
від
302,87
грн
в 781 аптеці
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Неуробекс-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №90
Тева Україна
від
247,02
грн
в 747 аптеках
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Нервиплекс-Н
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл пачка №5
Лекхім-Харків
від
256,90
грн
в 717 аптеках
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Мільгама®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Вьорваг Фарма
від
493,90
грн
в 682 аптеках
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Тамбро
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
від
337,00
грн
в 637 аптеках
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Нейракорд
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №5
Лекхім
від
220,00
грн
в 421 аптеці
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Нейромультивіт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Г.Л. Фарма
від
279,60
грн
в 357 аптеках
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Нейромакс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Здоров'я ФК
від
229,68
грн
в 346 аптеках
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Целулар
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл у блістері у пачці №5
Лекхім-Харків
від
347,42
грн
в 342 аптеках інших міст
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Нейромакс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Здоров'я ФК
від
147,00
грн
в 311 аптеці
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