Київ
ПРЕПАРАТИ ВІТАМІНУ В1, У ТОМУ ЧИСЛІ В КОМБІНАЦІЇ З ВІТАМІНАМИ В6 ТА В12
A11D B

Вітамін В1 в комбінаціїї з вітаміном В6 та/або В12

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A11ВІТАМІНИ
A11DПРЕПАРАТИ ВІТАМІНУ В1, У ТОМУ ЧИСЛІ В КОМБІНАЦІЇ З ВІТАМІНАМИ В6 ТА В12
A11D BВітамін В1 в комбінаціїї з вітаміном В6 та/або В12
Сортування: По популярності
Мільгама®
Мільгама®
Таблетки, вкриті оболонкою №60
Вьорваг Фарма
від 541,25 грн
в 1005 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Вітаксон®
Вітаксон®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл блістер у пачці №5
Фармак
від 184,19 грн
в 964 аптеках
Знайти в аптеках
Неовітам
Неовітам
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Київський вітамінний завод
від 194,97 грн
в 954 аптеках
Знайти в аптеках
Нейрорубін™
Нейрорубін™
Розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №5
Тева Україна
від 476,40 грн
в 943 аптеках
Знайти в аптеках
Вітаксон®
Вітаксон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №60
Фармак
від 420,44 грн
в 932 аптеках
Знайти в аптеках
Мільгама®
Мільгама®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №5
Вьорваг Фарма
від 251,11 грн
в 873 аптеках
Знайти в аптеках
Нейрорубін™-форте Лактаб
Нейрорубін™-форте Лактаб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №20
Тева Україна
від 519,66 грн
в 850 аптеках
Знайти в аптеках
Нейробіон
Нейробіон
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
від 382,00 грн
в 832 аптеках
Знайти в аптеках
Вітацертин
Вітацертин
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл блістер у пачці №5
Доміфарм
від 307,23 грн
в 818 аптеках
Знайти в аптеках
Нейробіон
Нейробіон
Розчин для ін'єкцій ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
від 222,69 грн
в 790 аптеках
Знайти в аптеках
Діагама
Діагама
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №5
Лекхім-Харків
від 302,87 грн
в 781 аптеці
Знайти в аптеках
Неуробекс-Тева
Неуробекс-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка №90
Тева Україна
від 247,02 грн
в 747 аптеках
Знайти в аптеках
Нервиплекс-Н
Нервиплекс-Н
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл пачка №5
Лекхім-Харків
від 256,90 грн
в 717 аптеках
Знайти в аптеках
Мільгама®
Мільгама®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Вьорваг Фарма
від 493,90 грн
в 682 аптеках
Знайти в аптеках
Тамбро
Тамбро
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
від 337,00 грн
в 637 аптеках
Знайти в аптеках
Нейракорд
Нейракорд
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №5
Лекхім
від 220,00 грн
в 421 аптеці
Знайти в аптеках
Нейромультивіт®
Нейромультивіт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Г.Л. Фарма
від 279,60 грн
в 357 аптеках
Знайти в аптеках
Нейромакс
Нейромакс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Здоров'я ФК
від 229,68 грн
в 346 аптеках
Знайти в аптеках
Целулар
Целулар
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл у блістері у пачці №5
Лекхім-Харків
від 347,42 грн
в 342 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Нейромакс
Нейромакс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Здоров'я ФК
від 147,00 грн
в 311 аптеці
Знайти в аптеках
12
ГоловнаКошикОбране