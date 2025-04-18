Нейробіон таблетки (Neurobion® tablets)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 306 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
535,38
Економія при броні: -73,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
519,07
Економія при броні: -57,49 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
535,20
Економія при броні: -60,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
534,23
Економія при броні: -83,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
517,60
Економія при броні: -54,90 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
452,10 грн