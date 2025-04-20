Нейробіон таблетки (Neurobion® tablets)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 198 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
478,66
Економія при броні: -76,66 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
512,17
Економія при броні: -102,17 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
482,00
Економія при броні: -72,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
518,06
Економія при броні: -56,58 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
452,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
513,40
Економія при броні: -54,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
482,00
Економія при броні: -72,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
482,00
Економія при броні: -70,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
465,10
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
251,71
Економія при броні: -8,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
503,60
Економія при броні: -44,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
531,52
Економія при броні: -80,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
532,40
Економія при броні: -99,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
504,08
Економія при броні: -56,84 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH
478,66
Економія при броні: -68,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Нейробіон таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
P&G Health Germany GmbH