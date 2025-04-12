Камфомен® (Camphomen)
Камфомен ® інструкція із застосування
Лікарська форма
Аерозоль.
Рідина зеленовато-жовтого або жовтого кольору, зі специфічним запахом.
Фармакотерапевтична група
Препарати, що застосовують при захворюваннях горла. Антисептики.
Код АТС R02А А20.
Має протизапальну, антимікробну дії, які виявляють олія евкаліптова і нітрофурал, а також протинабрякову дію, зумовлену дією олії комфорної та іншими компонентами, що входять до складу препарату. У механізмі дії велику роль відіграють рефлекторні реакції, пов,язані з подразненням чутливих нервових закінчень. Подразнення рецепторів слизових оболонок супроводжується стимуляцією утворення і вивільнення енкефалінів, ендорфінів, пептидів, які посідають важливе місце у регуляції больових відчуттів, проникності судин порожнини носа, рота, глотки та інших процесів.
Препарат призначається для місцевого застосування, тому його активність не корелює з концентрацією активних речовин у плазмі крові.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату, похідних нітрофуралу; екзема; коклюш; схильність до бронхоспазму, судом.
Не рекомендується призначати хворим, які працюють в умовах виробництва з великою запорошеністю (борошняною, тютюновою, азбестовою і цементною).
Дитячий вік до 5 років.
Спосіб застосування та дози
Перед інгаляцією з розпилювача знімають захисний ковпачок, розпилювач вводять у порожнину носа на глибину 0,5 см або рота і натискають на його основу. Вміст балона при цьому викидається у дрібнодисперсному стані. При одному натискуванні розпилюється 0,1 г препарату.
Камфомен розпилюють у порожнину носа і рота на фазі вдиху. За один сеанс інгаляції здійснюють 2–3 розпилення. Частота інгаляцій становить 3–4 рази на добу. Тривалість застосування становить 5–7 діб. Інгаляції проводять після їди.
Як правило, симптоми захворювання минають через 3–5 діб.
Передозування
Можливе посилення проявів побічних реакцій. Терапія симптоматична.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не встановлена.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 40 °С. Охороняти від падінь, ударів, впливу прямих сонячних променів.
Упаковка
По 30 г у балонах аерозольних алюмінієвих з клапанами дозуючої дії, розпилювачами та захисними ковпачками. Кожний балон вміщений у пачку з картону.
Категорія відпуску
Без рецепта.