Препарати, що застосовують при захворюваннях горла. Антисептики.

Код АТС R02А А20.

Має протизапальну, антимікробну дії, які виявляють олія евкаліптова і нітрофурал, а також протинабрякову дію, зумовлену дією олії комфорної та іншими компонентами, що входять до складу препарату. У механізмі дії велику роль відіграють рефлекторні реакції, пов,язані з подразненням чутливих нервових закінчень. Подразнення рецепторів слизових оболонок супроводжується стимуляцією утворення і вивільнення енкефалінів, ендорфінів, пептидів, які посідають важливе місце у регуляції больових відчуттів, проникності судин порожнини носа, рота, глотки та інших процесів.

Препарат призначається для місцевого застосування, тому його активність не корелює з концентрацією активних речовин у плазмі крові.